TSE suspende temporariamente mudanÃ§as em sistema de filiaÃ§Ã£o partidÃ¡ria

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, decidiu por suspender, até 5 de abril, as atualizações que estavam sendo feitas no Sistema de Filiação Partidária (Filia), com o objetivo de aumentar a segurança, e voltar para o processo antigo.

O motivo da decisão, tomada nesta quinta-feira (7), ocorreu após reclamação de representantes e presidentes de partidos políticos de que o novo sistema, que faz uso de biometria, estava trazendo dificuldades para o cadastramento de integrantes das agremiações por meio do sistema.

O Filia foi atualizado após o incidente onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi filiado ao PL com o nome de uma advogada que tinha acesso ao sistema. Após o ocorrido, o TSE criou barreiras de segurança, como a exigência de biometria e um segundo fator de autenticação.

Nesta quinta-feira se deu início ao período da janela partidária, e com isso, foi notada dificuldade na realização dos cadastros por parte das legendas.

Com a decisão de Moraes, as atualizações no sistema devem ficar suspensas até o fim da janela partidária, em 5 de abril.

