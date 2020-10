Um dos maiores contrabandistas do Brasil é preso

Um dos criminosos mais procurados do país, Fabio Costa, conhecido como "Pingo" e "Japonês", foi preso no domingo (11), em Salto del Guairá, no Paraguai.

Ele foi encontrado no teto de uma residência em ação que reuniu a Secretaria de Operações Integradas, Agência Brasileira de Inteligência ( Abin), Polícia Federal de Ponta Porã, Polícia Nacional do Paraguai. Ele é acusado de corromper agentes públicos.

Em 2011, Fabio chegou a ser preso pela Polícia Federal na Operação Marco 334, que desarticulou uma quadrilha de contrabandistas de cigarro. Fabio também é suspeito de participação em um ataque à casa de um inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Mato Grosso do Sul, em 2017, depois da apreensão de uma carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 14 milhões.

De acordo com as informações das autoridades, Fabio atuava na região Centro-Oeste do Brasil e também em países do Mercosul. Além disso, ele é acusado de cometer crimes contra a vida (pistolagem), contrabando e descaminho, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

