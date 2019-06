Valdir Gomes pode concorrer a prefeitura pelo PP em 2020

Valdir Gomes vereador pelo Partido Progressista, disse nesta terça-feira (18), durante a sessão da Câmara que pode concorrer a prefeitura da capital pela sigla na próxima eleição municipal, agora que o ex-prefeito Alcides Bernal deixou a presidência do Diretório Estadual.

Ao JD1 Notícias, o parlamentar afirmou que existe um convite do deputado estadual Evander Vendramini, que assumiu o PP-MS. “Na verdade eu estava pronto para deixar o partido, diante dessa confusão toda que estava ali [ entre o Bernal], aí o deputado me procurou e pediu para eu aguardar, pois, haveria mudanças no partido. Ele disse que era uma possibilidade o pleito pelo cargo, mas, não estou dizendo que sou candidato, é muito prematuro ainda, é uma conversa”, disse.

Para o parlamentar a possibilidade é um caso a ser estudado e o foco no momento é a organização dos progressistas no estado.

“Nós estávamos muito desorganizados, e temos que correr para colocar o partido no eixo, já estamos preparando reuniões e o foco é o planejamento para as próximas eleições”.

Valdir Gomes adiantou que fará parte da chapa que disputará as eleições para o comando da sigla no estado. A convenção deve acontecer em agosto.



Deixe seu Comentário

Leia Também