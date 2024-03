O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completa, nesta quinta-feira (14), seis anos, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi até as redes sociais se manifestar sobre o caso.

Em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, Lula compartilhou uma publicação da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã de Marielle, e afirmou que seguirá buscando por justiça à vereadora.

“Vamos seguir incansáveis nessa luta por justiça”, declarou o presidente em sua publicação.

Vamos seguir incansáveis nessa luta por justiça. https://t.co/gPThijN63L — Lula (@LulaOficial) March 14, 2024

