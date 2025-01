Vereadores avaliam eleição para Mesa Diretora para o biênio 2025/2026

Antes da eleição para o biênio 2025/2026 da Mesa Diretora da Câmara dos Vereadores, alguns eleitos fizeram uma breve avaliação sobre a chapa que deve eleger Papy como novo presidente.

Por conta da articulação, Rafael Tavares diz estar contente pela direita ter um espaço na Mesa Diretora após o PL (Partido Liberal), sendo o de 1° vice-presidente. “O Salineiro vai representar o PL na Mesa e agora vamos disputar espaços em comissões importantes”, afirmou.

O atual presidente da Mesa Diretora, Carlão, acredita que será uma disputa de chapa única. “O Papy tem uma articulação muito boa. Não é bom entrar brigado no Poder Legislativo, é preciso ter harmonia. Escolhi o Papy a dedo, porque ele tem um poder de liderança muito forte”, comentou.

Papy comentou com a imprensa que irá trabalhar com emprenho e dedicação caso seja eleito. “Esse é um trabalho pela cidade, com harmonia com o executivo e garantindo sempre nosso papel principal que é o de fiscalizar o poder público”.

De volta ao plenário, Marquinhos Trad avaliou que apenas o tempo poderá dizer se a atuação do futuro presidente será madura. “Nunca ocupei nenhum cargo de mesa. Meus eleitores me colocam em uma posição de microfone, de base e de fiscalização e assim será feito”, garantiu.

A eleição está acontecendo na Câmara de Vereadores de Campo Grande, após todos terem sido nomeados.

