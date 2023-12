Vereadores de Campo Grande terão salário de R$ 26,08 mil em 2025

A Câmara Municipal de Campo Grande promulgou, a lei que estabelece o reajuste salarial dos vereadores para a próxima Legislatura, que terá início em 1º de janeiro de 2025. O texto foi publicado no Diário Oficial Municipal desta terça-feira (26).

A legislação, foi promulgada pelo presidente da Câmara, vereador Carlos Augusto Borges, conhecido como Carlão.

Segundo a nova norma, o subsídio mensal dos vereadores de Campo Grande será fixado em R$ 26.080,98 (vinte e seis mil e oitenta reais e noventa e oito centavos) durante a legislatura de 2025. Esse valor corresponde a 75% do subsídio mensal dos Deputados Estaduais de Mato Grosso do Sul.

Exclusivamente para o mês de janeiro de 2025, o subsídio dos vereadores será de R$ 24.754,59 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), em conformidade com o escalonamento estabelecido pela Lei Estadual n. 6.016, de 22 de dezembro de 2022.

Além do reajuste mensal, a nova legislação institui a concessão de décimo terceiro salário aos membros do Poder Legislativo Municipal, a partir da Legislatura de 2025.

Os vereadores da Capital, atualmente com salário bruto de R$ 18,9 mil, manterão esse valor até o final da legislatura em dezembro de 2024.

