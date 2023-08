Vilassanti sinaliza para Juari e se diz "aberto ao diálogo"

Logo após a briga envolvendo os vereadores Alírio Villasanti (União) e Professor Juari (PSDB) durante uma confraternização na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) na noite de quinta-feira (4), os ânimos não se apaziguaram e a confusão se escalou.

Ao JD1, Juari afirmou que está abrindo um boletim de ocorrência contra o seu colega de Câmara. O professor acusa Villasanti de ameaça, injúria e difamação, e existe a chance do caso ir parar na justiça sul-mato-grossense.

“Ele não reconheceu que errou ao entrar surtado na Assomassul, então fiz um BO. Estou tomando todas as providências necessárias”, afirmou Juari.

Já Villasanti se defende, afirmando que esteve em seu gabinete, realizando despachos internos, mas ninguém compareceu à reunião de conciliação.

“Permaneci boa parte da tarde de sexta no meu gabinete na Câmara em despachos internos, mas ninguém apareceu para a reunião. Estavam por lá o Prof Riverton, Tabosa, Papy e Pitú. Hoje nos reunimos a manhã toda, também na Camara, na condição de integrante da Comissão Indígena. Continuo trabalhando normalmente”, disse o vereador.

Apesar da instauração de um boletim de ocorrência contra ele, Villasanti afirma que ainda está aberto para dialogar sobre o ocorrido.

“Sempre estive aberto ao diálogo, como é minha característica, até porque entendo que foi apenas uma divergência política”, finalizou.

Um dos que apartou a briga, o vereador Marcos Tabosa (PDT), disse ao JD1 que “na segunda feira o Carlão [presidente da Casa de Leis da Capital] estará na Câmara e arrumará isso tudo“.

Ele confia que o presidente “vai por os dois na sala“, encerrando a crise entre os vereadores.

