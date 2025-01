JD1TV - Medicina tradicional x integrativa: o caminho para saúde plena

No cenário atual da medicina, a escolha entre os tratamentos tradicionais e os alternativos tem gerado discussões importantes, especialmente no que se refere à prevenção e ao cuidado integral com o paciente. Para falar mais sobre o tema, o Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (31), recebeu o anestesiologista, Dr. Paulo André Costa Novaes, e o Dr. Ronaldo Queiroz, pneumologista.

De acordo com o Dr. Paulo André, a medicina integrativa busca tratar o paciente como um todo, sem segmentá-lo em especialidades isoladas, como coração, pulmão ou cérebro. Ele destacou a importância de enxergar a saúde de forma holística, indo além da simples cura de doenças.

“A medicina integrativa não espera que o paciente adoeça para buscar uma orientação médica. Ela busca atuar no hiato entre saúde e doença, prevenindo problemas e promovendo o bem-estar de forma mais ampla”, afirmou o médico.

Já o Dr. Ronaldo Queiroz abordou a medicina tradicional, que segue uma linha mais clássica de diagnóstico e tratamento de doenças, como asma e outras condições respiratórias.

Ele destacou que, embora a medicina tradicional continue essencial para tratar doenças em sua fase aguda, a medicina funcional integrativa, que foca na prevenção e promoção da saúde, está ganhando espaço.

“A medicina funcional integrativa tem como pilar a prevenção, buscando diagnosticar e corrigir falhas no corpo antes que as doenças se manifestem. Ela foca na promoção da saúde e no bem-estar, não apenas no tratamento de doenças”, explicou.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também