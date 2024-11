JD1TV: Psiquiatra reflete sobre amores tóxicos e conexões verdadeiras

A psiquiatra Silmara Medeiros lançou o livro "Namoradeira" na 27ª Bienal de São Paulo, abordando temas sobre relacionamentos e a arte de construir conexões genuínas. E é o que foi falado no Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (08).

Durante o programa, Silmara comparou o amor com a água, destacando que, assim como apenas uma parte da água do mundo é potável, o amor saudável é igualmente raro.

Segundo a autora, "o amor permeia a vida do ser humano", mas muitas pessoas acessam apenas formas de amor poluídas e pesadas, que geram sofrimento.

Em seu livro, ela apresenta um panorama sobre como a sociedade moderna lida com o amor e os desafios de construir lares e relações baseadas em respeito e conexão verdadeira.

