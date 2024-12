Saúde e Bem-Estar: Presidentes do Conselho Federal e Regional de Odontologia falam sobre a transição

Nesta sexta-feira (13), o Dr. Plácido Menezes recebeu no Saúde e Bem-Estar a Dra. Silvana Silvestre, presidente do Presidente do Conselho Regional de Odontologia (CRO/MS), e o novo presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Claudio Yukio.

Na entrevista, foi abordado a continuidade dos conselheiros na nova gestão do conselho regional, que é um ponto importante para garantir a estabilidade durante a transição de mandatos.

Entre as mudanças mais aguardadas para o próximo mandato está a atualização do Código de Ética, um documento essencial que norteia a prática odontológica no Brasil.

Atualmente em revisão, o novo Código promete ser um dos principais desafios da nova gestão, que também trabalha na informatização dos processos administrativos do conselho.

Assista:

