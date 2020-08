A confusão de sempre - Outra pesquisa diz que transporte público é seguro

Da Redação, com informações da ATP e Consórcio Guaicurus

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) divulgou nesta segunda-feira (10), uma pesquisa que revela que o transporte público é um dos locais com maiores riscos de disseminação da Covid-19, levantamento que contesta uma publicação feita no começo de junho pela Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre (ATP).

Conforme dados da universidade, as pessoas mais pobres, que tiveram que continuar se deslocando para o trabalho durante a pandemia, são as maiores vítimas. A correlação é menor nos distritos com maior número de pessoas que usam carro.

No entanto, o levantamento da ATP mostra o contrário, principalmente porque as empresas de ônibus vêm adotando medidas sanitárias relevantes, como ocorre também em Campo Grande.

A pesquisa da ATP foi feita com base em teste por amostragem, realizado em colaboradores das empresas privadas de ônibus, onde nenhum deles foi detectado com o novo corona vírus.

Foi aplicado o teste por IgG/IgM em 90 funcionários – 72% cobradores e 28% motoristas. A amostragem representa 5% da tripulação ativa atualmente que é de 1.780 motoristas e cobradores (referente às empresas privadas).

O levantamento constatou que o transporte não é um meio potencial de transmissão do coronavírus. Pelo contrário, é mais seguro.

Campo Grande

Na capital sul-mato-grossense, o Consórcio Guaicurus, em conjunto com a Prefeitura em parceria com o Sets/Senat, lançou em julho a campanha “Tá seguro usar o transporte coletivo”, que reúne uma série de ações desenvolvidas que garantem a segurança no transporte coletivo.

Com a campanha ficou estipulado blitzes e medição de temperatura corporal de passageiros, assim como dos 1,2 mil colaboradores do Consórcio Guaicurus. Além disso, eles passaram a realizar cursos de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) também é responsável pela desinfecção diária desinfecção das áreas de circulação dos passageiros e também dos banheiros

Além disso, todos os passageiros, motoristas e demais colaboradores são obrigados a usar máscaras. E nos terminais os usuários recebem folhetos com informações sobre as medidas que todos devem adotar para frear a disseminação da pandemia.

