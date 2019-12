Ação de prevenção ao cancêr de pele foi realizada em hospitais da Capital

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

Foi iniciada neste sábado (7) a Campanha Dezembro Laranja. O dia C do câncer de pele contou com mutirão de orientação, diagnóstico e tratamento gratuito para a população.

Nosso estado teve dois pontos de atendimento, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian e o Hospital do Pênfigo, onde mais de 30 dermatologistas voluntários, residentes e equipe de enfermagem atenderam as pessoas.

Lidiane de Oliveira Costa Nanni, coordenadora do evento, ressalta a importância de um evento como este. "O índice de câncer de pele não melanoma diagnosticados no Brasil é muito alto, respondendo por cerca de 30% dos tumores malignos e a redução depende de medidas preventivas e diagnóstico precoce."

Lidiane frisou também que apesar de ser mais raro, o melanoma é um câncer agressivo que pode causar metástase e até levar ao óbito.

A campanha aconteceu das 9 às 15 horas, e teve procedimentos como triagem, biopsias, crio cirurgias e pequenas cirurgias. Para participar, as pessoas foram ao atendimento portando seus documentos pessoais, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Deixe seu Comentário

Leia Também