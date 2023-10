Ação de prevenção contra Câncer de Mama vai oferecer 200 mamografias gratuitas

O mês de outubro já é conhecido mundialmente pelas ações relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do Câncer de Mama. O movimento, conhecido como Outubro Rosa, promove diversas ações pensando na saúde da mulher. Desta vez, o Shopping Campo Grande será cenário para ajudar nessa causa. Serão oferecidas 200 mamografias gratuitas.

A iniciativa é das equipes da Clínica Prognóstica e do Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul, que estarão no Shopping neste sábado (7), levando informações e realizando orientações de prevenção.

Ao JD1, a organização da ação ressaltou que o objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama, promovendo a conscientização sobre a doença, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.

"Será destinado para as pacientes que possue pedido do SUS, pois é justamente essa a ideia, ajudar quem precisa. Será da seguinte forma: as mulheres irão no shopping, e de lá serão encaminhadas para a clínica. Elas deverão entrar no link da clínica e fazer cadastro e então será agendado. Tudo isso será informado e direcionado para quem for ao shopping", detalhou Dr. Amauri de Oliveira.

Serviço

Prevenção ao Câncer de Mama

Sábado (07/10)

A partir das 10h

Shopping Campo Grande - no 2º piso em frente a loja Le Lis Blanc.

