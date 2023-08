Alerta: agosto é a época de reprodução dos escorpiões, e CCZ dá orientações

O mês de agosto começou, e com ele algumas preocupações, como o escorpião. Isso porque este é o início da época de reprodução desses animais, período que estes têm maior concentração de veneno e, consequentemente, em que a Vigilância recebe mais notificações sobre suas aparições. É também época em que aumentam significativamente os casos de pessoas picadas por escorpiões.

Ao JD1, o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) deu orientações sobre o assunto. “Agosto e setembro são os meses de reprodução do escorpião: esses dois meses, tendem a aumentar o número de casos de picada. A orientação é para que os moradores realizem limpeza de quintais, retirem acúmulo de madeiras, pedras, entulhos que são locais de acomodação desses animais. E em caso de picada, procurar a Saúde pública imediatamente", orientou.

O escorpião é venenoso e sua picada pode causar a morte, principalmente em crianças e idosos. "O ideal é prevenir antes do problema aparecer. Não existe garantia absoluta de que o animal possa ficar longe do local onde trabalha ou mora. Porém, há formas de evitar os elementos que atraem o animal", reforçou.

Não existe veneno eficaz contra escorpião, inclusive o Ministério da Saúde não recomenda o uso destes produtos, pois biologicamente os escorpiões são muito resistentes, e percebem facilmente o perigo por meio de seus sentidos aguçados. O uso causa o efeito desalojante destes animais, ou seja, fazem com que eles saiam de seus esconderijos, aumentando o risco de acidentes. Por isso é importante a população fazer sua parte e manter sua propriedade urbana limpa e livre de entulhos para evitar problemas de saúde.

Campo Grande registrou mais de 1 mil acidentes com escorpiões no ano passado

Em 2022, a Capital registrou 1.165 acidentes com escorpiões, conforme informações divulgadas pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). Saiba como evitar o aparecimento dos escorpiões.

Ambiente externo:

- é necessário manter ambientes como quintais sempre limpos, sem metralhas, tijolos, telhas ou lixo acumulado;

- em casas com jardins, as folhas secas devem ser removidas com frequência para evitar o acumulo;

- armazenar bem o lixo orgânico. Um dos alimentos mais consumidos pelo escorpião é a barata, então, é necessário evitar o ambiente propício para que ela apareça.

Ambiente interno:

- colocar telas em todos os ralos e vedar vãos e frestas;

- manter a caixa de gordura limpa e bem fechada;

- pontos de energia e de telefone devem ser sempre vedados;

- colocar proteção na soleira da porta para evitar que o animal entre em casa.

O que fazer em caso de picadas:

A orientação em caso de picada é lavar o local com água e sabão e procurar uma unidade de saúde de emergência. Recomenda-se também colocar uma compressa de gelo para amenizar a ação do tóxico e a dor local.

Se possível, levar fotos do animal para que seja realizado o tratamento adequado. Existem diferentes tipos de escorpião e que podem causar lesões de diferentes graus de gravidade.

Caso o animal seja encontrado na residência, o morador deve isolá-lo em um pote, sempre que possível, e ligar para o CCZ para identificação da espécie e orientações de manejo. O órgão dispõe de dois telefones disponíveis à população: 67 3313-5000 e 2020-1796.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também