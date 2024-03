Alta de casos de dengue fazem seis estados e o DF decretarem emergência em saúde

O mais recente balanço da dengue do Ministério da Saúde, divulgado nesta quarta-feira (28), apontou que o Distrito Federal e os estados de Minas Gerais, Acre, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina decretaram emergência em saúde devido ao aumento nos casos de dengue.

Além das sete unidades da Federação, outros 154 municípios optaram por decretarem emergência em razão do aumento dos casos da doença. Esse decreto permitirá que os governos, municipais, estaduais e distritais, possam solicitar recursos extras para o combate à doença.

Segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, as portarias do governo federal com os repasses referentes a esses casos já começaram a ser publicadas nesta terça-feira (27).

Dengue em MS

O mais recente Boletim Epidemiológico da dengue em MS, divulgado na terça-feira pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), apontou para 1.602 casos confirmados da dengue, além de 4.667 outros prováveis.

Desde o início do ano, MS já contabiliza 3 mortes pela dengue. O primeiro caso confirmado do ano foi uma bebê de 1 mês de vida. Outra morte ainda está sendo investigada pela SES.

