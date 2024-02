Dengue em MS: mais duas mortes são confirmadas no Estado

O Boletim Epidemiológico da dengue, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta terça-feira (27), confirmou mais duas mortes pela doença no interior de Mato Grosso do Sul.

Entre as vítimas está um idoso, de 81 anos, residente de Chapadão do Sul. Os dados revelam que a morte foi constatada no dia 7 de fevereiro. Ele teria começado a sentir os sintomas ainda em janeiro e tinha hipertensão e diabetes como comorbidade.

A segunda se trata de uma mulher, de 73 anos, de Coronel Sapucaia. Ela tinha hipertensão, diabetes e doença autoimune. O boletim detalha que ela sentiu os sintomas em 17 de fevereiro e morreu três dias depois.

Com isso, MS já contabiliza 3 mortes pela dengue em 2024. A primeira confirmação veio na semana passada, era uma bebê de 1 mês de vida. Ainda há uma morte em investigação.

Casos confirmados de Dengue

De uma semana para outra, a SES confirmou mais 561 casos de dengue no Estado. MS chega a 1.602 confirmações e 4.667 casos prováveis. A incidência de dengue a cada 100 mil habitantes está em 51,1 e a letalidade em 0,19% pelos três óbitos

De acordo com a pasta, casos prováveis são aqueles que englobam os casos em investigação, confirmados e ignorados. Entretanto, não entram os descartados.

Já os casos confirmados são os já encerrados, levando em conta o critério laboratorial ou clínico-epidemiológico e está sujeito a alterações. No ranking de incidência, Aral Moreira, Paranhos e Sete Quedas estão no topo em 1º, 2º e 3º, respectivamente.

