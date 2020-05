Após morte, Campo Grande não registra nenhum caso de coronavírus

Após três novos casos e uma morte em decorrência do coronvaírus, Campo Grande não teve nenhum caso confirmado da doença nas últimas 24 horas, conforme revela o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta segunda-feira (04).

Apesar da capital não registrar novas contaminações, o estado de MS registrou dois novos casos confirmados da doença, chegando à marca de 274 casos da doença.

Até o momento, MS já possui 2.917 casos notificados, sendo 50 em investigação, 2.572 descartados, 21 excluídos e 10 pessoas que morreram em decorrência da doença.

Os dois novos casos se tratam de homens, 35 e 39 anos, de Três Lagoas, que estão atualmente em isolamento domiciliar. Hoje, há 18 pessoas internadas em hospital de MS, entre eles 13 em leitos clínicos e 5 em leitos de UTIs, entre os internados duas pessoas são de outro estado e uma é de outro país.

Apesar de não registrar novos casos, Campo Grande continua liderando o ranking de casos com 140, seguido de Três Lagoas com 58, Dourados e Sonora com 13 casos cada, sendo essas as cidades com maior número de casos em MS.

Deixe seu Comentário

Leia Também