Apresentador do Sport TV Rodrigo Rodrigues morre de coronavírus

O apresentador do programa Troca de Passes, do SporTV, Rodrigo Rodrigues, morreu de coronavírus aos 45 anos, nesta terça-feira (28), no Hospital Unimed Rio, no Rio de Janeiro.



O jornalista foi hospitalizado, no último sábado (25), após se sentir mal. Ele já havia sido diagnosticado com coronavírus antes da internação e a informação foi confirmada pelo SporTV.



Rodrigues deu entrada na emergência da unidade com quadro de cefaleia, vômitos e desorientação. No último domingo (26), ele foi operado para diminuição da pressão intracraniana em decorrência de trombose venosa cerebral. Ele estava em coma induzido. O último boletim informou que o estado dele era grave.

Confira abaixo a nota oficial do hospital da Unimed unidade Rio onde foi atestado o óbito do apresentador:

