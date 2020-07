Homem que “martelou” família não resiste e morre no hospital

Willian Lopes Ledezma, acusado de agredir a esposa, o filho e a mãe a marteladas, na manhã desta segunda-feira (27), morreu na Santa Casa de Corumbá.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, ele deu entrada no pronto-socorro, foi direto para a emergência, mas não resistiu aos ferimentos. Após agredir a família, ele pegou uma tesoura e faca e desferiu golpes contra si mesmo, causando ferimentos no tórax e abdômen. O homem ainda cortou o pescoço.

Luz Mila Ledezma, mãe de Willian, que é médica, está em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Santa Casa.

Relembre

Willan estava na residência, quando supostamente teve um surto psicótico e estaria sob efeito de drogas. Ele pegou um martelo e desferiu golpes contra a esposa, o filho de aproximadamente 10 anos e na mãe. A esposa e o filho do autor, aparentemente tinham ferimentos leves, apesar dos golpes de martelo.

Todos foram encaminhados para unidade de saúde.

Deixe seu Comentário

Leia Também