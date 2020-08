Asilo São João Bosco perdeu 10% dos idosos para o coronavírus

O Asilo São João Bosco, que fica localizado no bairro Tiradentes, continua seguindo todos os protocolos sanitários, mas isso não impediu com que todos os idosos contraissem o novo coronavírus. Sete deles perderam a vida desde o início da pandemia.

Em conversa com a Superintendente do abrigo, Cleo Shamah, disse "estamos seguindo o protocolo normal, sem visitas. Os cuidadores tem contatos com os idosos através de luvas, mascaras, material de Equipamentos de Proteção Individual (IPI)".

"Nossos idosos hoje, estão tranquilos, pois todos eles já tiveram Covid" relata Cleo Shamah. A superintendente do Asilo disse que no abrigo haviam 70 idosos e que sete deles acabaram morrendo em decorrência do novo coronavírus.

Cléo aliviada relata "já passamos pelo tormento aqui", ela diz ainda que continuam com o protocolo de segurança. "A gente sabia que na hora que chegasse aqui, isso iria acontecer", os idosos que faleceram estavam bem doentes e debilitados e com idade avançada, fala Cleo.

Neste periodo de pandemia, o asilo recebeu diversas doações de alimentos, de material de higiene, de Proteção individual.

