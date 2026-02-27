Menu
Menu Busca sexta, 27 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Saúde

Bebês prematuros e filhos de mães com HIV passam a ter acesso ampliado à vacina hexa-acelular em MS

Resolução da SES garante, de forma temporária, proteção contra seis doenças e reforça cuidado com crianças em maior vulnerabilidade clínica

27 fevereiro 2026 - 14h49Taynara Menezes
A ampliação contempla bebês nascidos com menos de 37 semanas de gestação (36 semanas e 6 dias) ou com peso inferior a 1.500 gramasA ampliação contempla bebês nascidos com menos de 37 semanas de gestação (36 semanas e 6 dias) ou com peso inferior a 1.500 gramas   (Foto:Bruno Rezende)

Bebês prematuros e filhos de mães vivendo com HIV/aids em Mato Grosso do Sul passam a contar com acesso ampliado à vacina hexa-acelular. A medida temporária foi oficializada por meio da Resolução SES/MS n. 530/2026 e autoriza, até o fim do prazo de validade do lote disponível, a utilização do imunizante para novos esquemas vacinais nesse público.

A ampliação contempla bebês nascidos com menos de 37 semanas de gestação (36 semanas e 6 dias) ou com peso inferior a 1.500 gramas, além de filhos de mães vivendo com HIV/aids, sejam eles expostos ou infectados.

A vacina hexa-acelular reúne, em uma única aplicação, proteção contra seis doenças: difteria, tétano, coqueluche (pertussis acelular), hepatite B, Haemophilus influenzae tipo b e poliomielite (vírus inativado). O imunizante reduz o risco de complicações graves na primeira infância e amplia a segurança para crianças em maior risco clínico.

Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho, a decisão foi construída com base técnica e estratégia de gestão. “A ampliação temporária é resultado da articulação entre a Coordenadoria Estadual de Imunização e os CRIEs (Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais), com o objetivo de otimizar o uso das doses disponíveis na Rede de Frio estadual, evitando perdas e ampliando a proteção de quem mais precisa”, afirmou.

Para a coordenadora estadual de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, a medida alia responsabilidade sanitária e sensibilidade social. “Estamos falando de crianças que apresentam maior vulnerabilidade clínica. Ao ampliar temporariamente a indicação da hexa-acelular, garantimos proteção qualificada e, ao mesmo tempo, utilizamos de forma estratégica as doses disponíveis, evitando desperdícios e fortalecendo a cobertura vacinal no Estado”, destacou.

A distribuição das doses será feita para os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, conforme estimativa populacional. Para o público contemplado pela ampliação temporária, não será necessária solicitação via E-CRIE, o que facilita o acesso e agiliza o início ou a continuidade do esquema vacinal.

A SES também reforça que as crianças vacinadas com a hexa-acelular dentro dessa estratégia não devem receber a vacina inativada contra poliomielite (VIP) de forma separada, já que a proteção contra a doença já está contemplada no imunizante.

Com a iniciativa, o Estado fortalece a política de imunização e reafirma o compromisso com a proteção integral da infância, assegurando acesso oportuno, segurança e uso responsável dos imunobiológicos disponíveis, especialmente para crianças em situação de maior vulnerabilidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sede da DECAT, Polícia Civil - Foto: Luiz Vinícius
Polícia
Em meio à investigação de extermínio de animais no CCZ, abaixo-assinado cobra auditoria
Ônibus de viagem - Foto: Cleidiomar Barbosa
Política
Câmara aprova isenção de taxa da ANTT para empresas de ônibus afetadas pela pandemia
Hospital Adventista do Pênfigo - Foto: Encyclopedia Adventist
Saúde
MPMS vê irregularidades sanitárias no Hospital do Pênfigo e cobra providências
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) /
Saúde
Humap-UFMS recebe novo Raio-X e ampliação da Hemodinâmica em investimentos de R$ 19,7 milhões
Procedimento cirúrgico - Foto: Ilustrativa / Rawpixel.com
Saúde
Desembargador manda sequestrar R$ 240 mil para garantir cirurgia cardíaca de idoso em MS
Estado passou de 500 para 1 mil análises
Saúde
Sequenciamento genômico cresce e reforça monitoramento de vírus em MS
Primeira remessa está na Rede de Frio Estadual e contempla exclusivamente profissionais das UBSs
Saúde
MS inicia vacinação de trabalhadores da APS com doses do Butantan
Casos de dengue seguem aumentando a cada semana
Saúde
Mato Grosso do Sul passa dos 100 casos confirmados de dengue em 2026
Foto: Divulgação
Saúde
Em procedimento inédito, MS registrou a 1ª cirurgia robótica para tratamento de câncer de pulmão
O que é a ELA, doença neurodegenerativa que voltou ao debate após a morte de ator
Saúde
O que é a ELA, doença neurodegenerativa que voltou ao debate após a morte de ator

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Famílias de MS recebem o Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família a beneficiários do NIS final 9 nesta quinta
Polícia Militar atendeu o local da ocorrência
Polícia
Sargento da Aeronáutica atira em homem ao ser acusado de conversar com mulher casada em MS