Beto Pereira celebra primeiro Centro de Transplante de Fígado e Rim de MS

Durante cerimônia de assinatura do convênio entre o Governo de Mato Grosso do Sul e o Hospital Adventista do Pênfigo, para instalação do primeiro centro de Transplante de fígado e rim de MS, o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) disse que Campo Grande passará a ser referência nacional em transplante público no Brasil. Responsável pelo aporte financeiro de R$ 1 milhão para a criação do espaço, o parlamentar assegura que o objetivo é ampliar as ações de doações e cirurgias nos próximos anos.



O evento foi realizado ontem (29), na Central Estadual de Transplantes na Capital, e contou com a presença de autoridades e de representantes de organizações de pessoas transplantadas.

Para Beto Pereira, a formatação dessa parceria entre o hospital e o Estado é a concretização de um antigo desejo dos Sul-mato-grossenses, que antes tinham que se deslocar para outras regiões do País, para a realização de seus tratamentos e transplantes.

"Estado fortalece a saúde regional e suas unidades hospitalares. Esse vai ser o nosso compromisso com Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Vamos transformar essa cidade e esse Estado em uma verdadeira referência em transplante público no Brasil”, afirmou Beto.

O estudante Pedro Vinícius, de 19 anos, é transplantado do fígado e acredita que esse seja o caminho para uma grande mudança no Estado. “Muitas pessoas acham que os transplantes são um bicho de sete cabeças, que a doação de órgãos é complexo. Tendo o centro aqui, tenho a certeza que vai mudar a mente e mais pessoas terão uma segunda chance assim como eu”, disse Pedro.

Presente na cerimônia de assinatura, o governador Eduardo Riedel se colocou à disposição para o desenvolvimento dessa frente em MS. “Hoje vivemos um momento histórico, um passo adiante em todo esse sistema de doação e transplante de órgãos. E, no que depender do Governo do Estado, podem contar. Iremos avançar nessa rede para que o Estado tenha essa condição. O Estado vai avançar nessa estruturação”, concluiu.



Os veadores Dr. Jamal, Zé da Farmácia, Ademir Santana, Claudinho Serra e Professor Juari estiveram presentes e anunciaram emendas parlamentares de R$ 100 mil para estruturação do Centro de Transplantes de Fígado e Rim de Mato Grosso do Sul, no próximo ano. Além deles, o diretor-financeiro do Hospital do Pênfigo, André Camargo; o secretário de Estado e Saúde de MS, Maurício Simões; a coordenadora do Centro Estadual de Transplantes, Claire Miozzo; e o fundador do Instituto Sangue Bom, Professor Carlão, marcaram presença no evento.

Doação de órgãos e tecidos

Segundo a legislação brasileira, para ser um doador de órgãos e tecidos é preciso comunicar à família sobre o desejo. Em Mato Grosso do Sul, segundo a SES (Secretaria de Estado e Saúde), são realizados transplantes de rim e de tecido músculo-esquelético (que inclui medula óssea) apenas em Campo Grande, e de córnea é feito na Capital e em Dourados. A lista para transplantes é única e vale tanto para os pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) quanto para os da rede privada.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também