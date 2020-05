Brasil fará parte de acordo de vacina após reunião de Nelsinho com ministro

O presidente da Comissão de Relações de Exteriores do Senado, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), informou ao JD1 Notícias que após encontro com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Enersto Araújo, o país foi reinserido e passa a fazer parte do acordo de compartilhamento de tecnologia e informação para acelerar o desenvolvimento de vacinas e tratamentos contra o Coronavírus.

Ainda segundo o senador, é inadmissível que descubram uma solução para o vírus e o Brasil fique de fora. "Estamos infelizmente no epicentro dessa pandemia, e recebi inúmeras mensagens de colegas de profissão falando sobre a tradição que temos no ambiente internacional em relação ao coquetel da AIDS, das vacinais das doenças tropicais como dengue, febre amarela e outras e nós não podemos ficar de fora e fui e falei com o ministro fazendo esse pedido de reinserção, mostrei os avanços das descobertas da vacina", comentou.

Nelsinho comenta sobre o encontro com o ministro. "A agenda surtiu resultado e o ministro não esconde de ninguém que a prefência dele é sobre o EUA descobrir primeiro", finalizou.

A iniciativa é do governo da Costa Rica, que foi o primeiro a sugerir um acordo quadro para estabelecer regras de transferência de tecnologia e de informação sobre a vacina e tratamentos.

O projeto ainda conta com a participação de mais de 30 governos, entre eles o da Noruega, Equador e vários outros países no mundo.

Deixe seu Comentário

Leia Também