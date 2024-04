Brasil se aproxima das 1400 mortes por dengue em 2024

O Brasil enfrenta um aumento alarmante nos casos de dengue. Em 2024, o País vem enfrentando uma situação sem precedentes com um número recorde de casos e mortes atribuídos a essa arbovirose.

Segundo dados atualizados divulgados pelo Ministério da Saúde, através do painel de Monitoramento de Arboviroses, até o momento, o Brasil contabilizou 3.289.639 casos prováveis de dengue, com um triste registro de 1.385 mortes associadas à doença. Esses indicadores superam todos os registros desde o início da série histórica em 2000, evidenciando a escala preocupante do atual surto.

Como os estados brasileiros estão sendo afetados?

Minas Gerais lidera o ranking com 1.027.733 casos prováveis, seguido por São Paulo (706.682) e Paraná (337.941). Esses números não apenas refletem a gravidade da situação, mas também sinalizam a necessidade de ações locais intensificadas para o controle do vetor e assistência à população afetada.

Um panorama histórico das mortes por dengue no Brasil

2024 – 1.385;

2023 – 1.179;

2022 – 1.053;

2000 – 4;

Observando a série histórica de mortes causadas pela dengue no Brasil, é evidente o crescimento preocupante nos últimos anos. Este aumento constante de casos e óbitos reflete desafios no controle do mosquito transmissor e na efetividade das políticas públicas de saúde dirigidas a esta enfermidade.

*Com informações do Ministério da Saúde.



