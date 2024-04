UPAs terão médicos a mais para combater surto de doenças respiratórias na Capital

Diante do surto de doenças respiratórias, UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) de Campo Grande receberam mais médicos para atuarem nos atendimentos. A decisão faz parte das medidas adotadas pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), para o enfrentamento da circulação do Vírus Sincicial Respiratória.

De acordo com a secretária de Saúde da Capital, Rosana Leite, mais profissionais estão compondo o quadro nas unidades da Cidade. “Nós já aumentamos 1 médico em todas as unidades de Saúde da Cidade, e 2 médicos especificamente para a UPA Leblon, tendo em vista que lá tem uma maior procura, uma maior rotatividade de pacientes", declarou.

Conforme Rosana, também foram convocados enfermeiros e técnicos de enfermagem para atuarem na classificação de risco. Além disso, está sendo estudada a convocação de mais profissionais da área para darem apoio as unidades diante a grande demanda que tende a aumentar nos próximos dias.

Mais leitos na Santa Casa

A secretária ainda afirmou que, diante da superlotação de leitos nas unidades de Campo Grande, haverá um aumento nos leitos da Santa Casa.

“Nós estamos em tratativas, desde a semana passada, com a Santa Casa, para que eles aumentem, no mínimo 10 leitos nos próximos dias. Eles estão passando por reforma, o que retarda um pouco esse processo, mas com tamanha necessidade, estratégias estão sendo traçadas", disse.

"Independente disso, temos 10 ‘mini hospitais’ que são as unidades, onde estamos estudando estratégias também, para acolher esses pacientes nesse momento preocupante”, pontuou.

