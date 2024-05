Cruzeiro anuncia contratação de Cássio

Agora Cássio é do Cruzeiro. O goleiro chegou a Belo Horizonte e foi anunciado pelo clube nas redes sociais. Um jatinho foi de São Paulo e levou o jogador de 36 anos, que desembarcou no Aeroporto da Pampulha, no início da tarde desta terça-feira (21). Ele assina contrato com o Cruzeiro até o final de 2027.

O jatinho particular de Pedro Lourenço, acionista majoritário do Cruzeiro, deixou Belo Horizonte na manhã de hoje (21) para ir a São Paulo buscar o jogador. Cássio deixou o aeroporto ao lado de Alexandre Mattos, CEO de futebol, e não falou com a imprensa.

O jogador foi direto para a Toca da Raposa, para dar sequência aos trâmites finais até o anúncio oficial do Cruzeiro. Na porta do centro de treinamentos, havia movimentação de torcedores desde o início da tarde.

A chegada de forma discreta a Belo Horizonte foi um pedido do próprio goleiro, que fez história no Corinthians será o primeiro reforço anunciado pela nova gestão da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Cruzeiro. O contrato será de três anos. Cássio só poderá estrear pela Raposa a partir de 10 de julho, com a reabertura da janela de transferências.

Foram mais de 12 anos de Corinthians até acertar, na semana passada, a rescisão antecipada do vínculo, que iria até o fim de 2024.

Natural de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, Cássio foi revelado pelo Grêmio. Depois de passagem pelo PSV, da Holanda, ele chegou ao Corinthians em 2011. Foram 712 jogos pela equipe paulista, atrás apenas de Wladimir no ranking de atletas que mais atuaram pelo clube.

Pelo Corinthians, conquistou o Mundial de Clubes da Fifa e a Copa Libertadores, em 2012; a Recopa Sul-Americana, em 2013. O goleiro também levantou os troféus das edições de 2015 e 2017 do Campeonato Brasileiro e foi campeão do Campeonato Paulista em quatro oportunidades (2013, 2017, 2018 e 2019).

