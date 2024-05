Cantor sertanejo Milionário é internado em hospital em Rio Preto

Brenda Leitte, com g1

O cantor sertanejo Milionário, de 84 anos, foi internado nessa segunda-feira (20), no Hospital Beneficiência Portuguesa, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, por conta de um AVC isquêmico.

Segundo boletim médico, a família revelou que os sintomas apareceram após um estresse traumático passado pelo cantor. O artista deu entrada na emergência da unidade de saúde por volta das 18h25 de ontem, e se encontra na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

Ainda de acordo com o hospital, Milionário está consciente, sem limitações motoras ou sensoriais. Além disso, se comunica com a equipe e está se alimentando pela boca.

O cantor segue em reabilitação e está em tratamento para evitar um novo problema no futuro.

Símbolo do Sertanejo

O nome de Milionário é Romeu Januário de Matos. Ficou nacionalmente conhecido com seu parceiro de dupla sertaneja, José Rico, que faleceu em março de 2015, após uma parada cardíaca.

Sucessos como “Decida” e “Estrada da Vida” marcaram a trajetória musical da dupla.

