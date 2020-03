Campo Grande chega a 7 casos confirmados de coronavírus

Em entrevista coletiva online, que está sendo realizada neste momento, o Governo de Mato Grasso do Sul confirmou mais um caso de contaminação pelo novo coronacvírus (Covid-19). Somando aos outros seis, o estado contabiliza sete infecções da doença, todas em Campo Grande.

A informação foi repassada pela presidente do Centro de Operações Especiais contra o Coronavírus (Coe-MS), Christine Maymone. De com Mayome. Ela também informou que o estado contabiliza ainda 147 notificações, sendo dessas, 48 casos suspeitos, 81 descartados e 11 excluídos, pois estão em desacordo com critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação.

