Capital já recebeu 7 das 10 ambulâncias do Samu para renovação de frota

Com o termo de homologação da locação de 10 viaturas do Samu assinado pela prefeita Adriane em maio, quase todas as unidades já foram entregues.

A empresa ganhadora do pregão assinou o contrato no dia 8 de julho, e Campo Grande recebeu nesta semana, 7 das 10 novas ambulâncias do SAMU. As outras unidades estão sendo entregues ainda este mês, embora o prazo estabelecido em contrato termine em setembro, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

A A & G Serviços Médicos que venceu a licitação também ficará responsável pela manutenção dos veículos, mas os servidores continuam sendo do SAMU CG.

O investimento deve chegar a R$ 1,9 milhão, com isso toda a frota será renovada. Em dezembro do ano passado, a prefeitura havia recebido quatro novas viaturas: duas para atendimento da população e duas para o transporte eletivo sanitário.

Campo Grande possui habilitação do Ministério da Saúde para ter 14 viaturas do Samu, divididas em: 4 unidades avançadas e 10 unidades básicas. O serviço de atendimento ainda conta com duas "motolâncias" e uma Viatura de Intervenção Rápida.

