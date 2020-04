Com 12 novos casos, MS tem 143 infectados pelo coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde informou 12 novos casos confirmados de coronavírus, com isso, o número de contaminados subiu para 143 em Mato Grosso do Sul. Os números foram revelados na manha desta sexta-feira (17), durante live no Facebook.

Entre os novos casos confirmados, 5 são de Três Lagoas, 3 em Campo Grande, 2 em Mundo Novo, 1 em Dourados e 1 em Nova Andradina. Um dos casos foi identificado no “Drive-Thru Coronavírus”, implantado em Campo Grande pelo Governo do Estado.

Das 143 contaminadas pelo coronavírus, 20 estão internadas, sendo 9 em leitos de UTIs da rede pública de saúde e 11 de redes particulares, 67 estão em isolamento domiciliar, 39 finalizaram a quarentena e estão sem sintomas, 12 já receberam alta hospitalar e 5 pessoas morreram por conta da doença.

Veja a tabela de casos em MS:





