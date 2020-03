Lavar as mãos com água e sabão, utilizar o álcool em gel, evitar sair de casa, essas são medidas já difundidas entre a população como essenciais para combater a disseminação do coronavírus, mas e as pessoas que precisar sair de casa? Sem ônibus a única opção é o carro ou moto, como higienizar esses veículos?

Foram essas as perguntas respondidas pelo médico especialista em Medicina de Tráfego, do Trabalho e Pneumologista, Amaury do Lago Prieto, que enfatizou, em todas as situações, seu melhor amigo é o álcool em gel, que deverá ser usado em várias partes do veículo.

“Maçanetas, câmbio, volante, botões de retrovisores, de vidros, alavancas de freio e até mesmo aquela tela multimídia que alguns possuem, todas essas partes precisam estar bem limpas”, explicou o médico.

Doutor Amaury lembra que em meio essa crise, carregar o vidro de álcool gel no carro é a maior defesa, “principalmente se tiver contato com outras pessoas, como é o caso dos motoristas de aplicativos ou mesmo os profissionais da saúde”, enfatizou.

Outro cuidado importante com relação aos veículos é o ar condicionado. Para ele, o ideal é manter regulado de maneira que haja a troca do ar interno com o ar externo ao veículo. Principalmente se houverem outras pessoas a bordo do carro.

Os motociclistas também não ficam de fora, apesar da moto não ser um veículo fechado como o carro é importante usar o álcool em gel para limpar as luvas e manetes da motocicleta, retrovisores, chaves e capacete.

Deixe seu Comentário

Leia Também