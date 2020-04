Coronavírus: Após pior dia de contaminação, MS registra 4 casos confirmados

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), confirmou neste sábado (25), quatro novas pessoas infectadas pelo coronavírus em Mato Grosso do Sul, com isso o estado tem, hoje, 217 casos confirmados da doença.

A SES recebeu 2.072 notificações, 25 estão sob investigação e 1.809 foram descartados e 21 foram excluídos. A curva gerada pelos 4 casos novos, são referentes a um aumento de 1,9% no número de casos nas últimas 24 horas.

Os novos casos se tratam de três mulheres, 31, 36 e 43 anos, sendo duas moradoras de Três Lagoas e uma de Campo Grande. Entre os confirmados, um é do sexo masculino, 29 anos, morador de Campo Grande. Todos estão em isolamento domiciliar.

Hoje, MS registra sete pessoas que morreram por conta da doença, sendo duas em Batayporã, duas na capital e três em Três Lagoas.

Campo Grande ainda é o município com maior número de casos confirmados, com 110, seguido por Três Lagoas com 39 e em terceiro os municípios de Dourados, Nova Andradina e Sonora, todos com 11 casos confirmados.

