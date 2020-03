Elenilson Figueiredo, é um antigo morador de Fátima do Sul, que hoje vive em Rennes na França, ele foi diagnosticado com o novo coronavírus (covid-19) e fez um relato que está viralizando na internet.

Em sua postagem no Facebook é possível notar que Elenilson está internado no hospital Hospital Pontchaillou Urgences, que faz parte da Pontchaillou University.

Em seu relato, Elenilson afirma não estar no grupo de risco, mas ainda ssim se sente mal e com poucas forças, ele também afirma sentir uma dor insuportável por conta do novo coronavírus.

Veja o relato na integra:

"Olá pessoal, venho com poucas forças pedir orações e pensamentos positivos nesse momento! A duas semanas doente piorei nessa semana, quando descobri que estou infectado pelo covid-19.

Se você realmente acredita que é uma gripe comum vc é muito inocente.A dor é insuportável.Fiquem em casa se previnam se cuidem melhor estar falido e vivo que rico e morto

Não estou no grupo de risco, porém com imunidade baixa, uma bactéria se instalou no meu pulmão e essa infecção piorou meu caso de saúde.

Por isso tenham atenção se cuidem." - Elenilson Figueiredo.

Deixe seu Comentário

Leia Também