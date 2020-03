Disque Dúvidas Coronavírus já atendeu mais de 500 pessoas

Desenvolvido para tirar as dúvidas da população em relação ao coronavírus, o Disque Denúncia Coronavírus atendeu, entre 24 e 27 de março, mais de 500 chamadas telefônicas dos sul-mato-grossenses. A maioria dos registros se tratava de questionamentos sobre os sintomas da doença.

“É um serviço exclusivo de atendimento e uma forma de tranquilizar a população e orientar a melhor conduta possível. O número de atendimento é 67 3311 6262 e é realizado por uma equipe de 12 médicos”, afirma a major do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Karoline Ribeiro.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Joílson Alves do Amaral, apresentou a estrutura deste serviço. “Criamos um posto de teleatendimento, onde termos 10 atendentes bombeiros que foram capacitados pela Secretaria de Estado de Saúde, supervisionados pelos médicos. Caso a dúvida necessitar uma intervenção médica, o médico vai entrar na ligação e vai fazer, então, sua abordagem de forma que a população seja esclarecida”, explicou durante a transmissão ao vivo nas redes sociais do Governo de MS nesta semana.

