Coronavírus: com 699 novos casos, MS chega aos 15 mil contaminados

Mato Grosso do Sul registrou mais 699 casos confirmados de coronavírus em todo o estado totalizando 15.330 casos e mais oito mortes, nesta quinta-feira (16), segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Os seis óbitos foram quatro homens e quatro mulheres, sendo: qautro em Campo Grande, dois em Corumbá, um em Naviraí e um em Cassilândia. Todas as vítimas apresentavam comorbidades.

A cidade mais afetada foi Campo Grande, com 316 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, em segundo lugar ficou Dourados com 120 casos e em terceiro lugar Bataguassu com 39 casos confirmados.

Com a soma do número MS alcança os 15.330 casos confirmados, lembrando que são 9.804 considerados recuperados pela SES, ou seja, mais da metade dos casos já confirmados estão recuperados.

Ainda de acordo com a secretaria, 308 pessoas estão internadas, 8 são de outro estado e 5.027 estão em isolamento domiciliar.

O estado já registra 78.831casos notificados, destes, 2.077 estão em análises e 3.892 seguem sem encerramento e 57.532 já foram descartados e 191 pessoas já morreram por causa do vírus.

Campo Grande é o atual epicentro no estado e lidera o número de casos totais com 5.497 confirmações, seguido por Dourados com 3.649 e Corumbá com 663.

Veja como está o número de casos confirmados por cidade (tabela parcial):

