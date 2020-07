Coronavírus: Com aumento de números, MS tem 228 novos casos e 8 óbitos em 24h

A Secretaria de Estado de Saúde informa neste domingo (12), que Mato Grosso do Sul registra 228 novos casos de coronavírus e 8 óbitos, sendo 4 em Campo Grande.

Com os novos números o Estado já chegou a 13.197 mil casos, sendo que 8.678 mil já estão recuperados, e ouros 4.083 em isolamento domiciliar.

Conforme o secretário de Saúde do MS, Geraldo Resende, o mês de julho já ultrapassa nos primeiros 11 dias o mês de junho em número de óbitos pela doença. “Se continuarmos com esses números poderemos ultrapassar 200 óbitos em julho”, alertou.

Campo Grande registrou 4 óbitos, sendo 3 homens e uma mulher, todos idosos com comorbidades. Outra morte foi de uma mulher de 100 anos em Ponta Porã sem comorbidades. São Gabriel do Oeste, Naviraí e Jardim também tiveram um óbito cada.

Ao todo, 30 munípios confirmaram novos casos de coronavírus, sendo a capital com o maior números com 118 novos casos. Confira a tabela:

Do total de de 13.97 casos registrados no Mato Grosso do Sul, Campo Grande lidera a lista com 4.470 infectados, logo a frente de Dourados que já chegou a 3.399 casos e Corumbá com 569.

Veja os municípios com maior número de infectados.

Deixe seu Comentário

Leia Também