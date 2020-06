Coronavírus mata mais 3 e MS deve passar dos 4 mil casos nesta semana

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta terça-feira (16), três novas mortes e 234 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul, somados aos casos anteriores, o estado registra 3.785 pessoas que foram contaminadas pelo vírus.

As mortes se tratam de uma idosa, 86 anos, moradora de Paranaíba, que teve a doença confirmada no último dia 09 de junho, não foi relatado nenhum tipo de comorbidade anterior da paciente, a morte foi registrada ontem (15).

O segundo óbito também é uma idosa, 70 anos, morava em Rio Brilhante e sofria de hipertensão e diabetes, a paciente teve a doença confirmada no último dia 12 e o óbito foi registrado no domingo (14).

A terceira vítima fatal, é uma homem, 59 anos, que residia em Corumbá, ele sofria de hipertensão e foi diagnosticado com o vírus no dia 5, morrendo hoje (16).

Dos 234 novos casos registrados nessas 24h, 95 são em Dourados, enquanto Campo Grande foram 65. O Estado já registra 23.934 casos notificados, destes, 1.234 estão em análises e 1.232 seguem sem encerramento e 17.683 já foram descartados.

Segundo o secretário de estado de Saúde, Geraldo Resende, as previsões são de que Mato Grosso do Sul alcance os 4 mil casos confirmados ainda nesta semana.

Entre os 3.785 contaminados pela doença, 1.969 já estão recuperados e 1.692 estão em isolamento domiciliar, 88 pacientes estão internados, 36 pessoas já morreram pela doença.

Dourados, atual epicentro no Estado, lidera o número de casos totais com 1.292 confirmações, seguido por Campo Grande com 784 e Guia Lopes da Laguna com 245.

Veja abaixo o quadro completo das cidades com casos confirmados em Mato Grosso do Sul.





Deixe seu Comentário

Leia Também