Coronavírus: MS tem 20 novos casos, 19 são no interior

Segundo o boletim epidemiológico deste sábado (9), Mato Grosso do Sul registrou 20 novos casos de coronavírus nas últimas 24h, com isso o estado alcançou 346 pessoas contaminadas. Do total de casos, 200 deles já recuperados.

Se compararmos os balanços da sexta-feira (8) e de hoje, em 2h horas ouve apenas um registro de recuperação e 20 registros de contaminação, mostrando a velocidade de proliferação da doença.

Dos 20 novos casos, oito foram em Guia Lopes da Laguna, quatro em Brasilândia, dois em Três Lagoas e as cidades de Ribas do Rio Pardo, Bonito, Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Bela Vista e Jardim tiveram um caso confirmado cada.

O número de notificações de casos recebidos pela SES é de 3.631, com 71 casos ainda em investigação, 3.193 casos descartados e 21 casos excluídos.

Ainda de acordo com a SES, 114 pessoas estão em isolamento domiciliar, 21 estão internados, sendo 9 em leito privado, 15 em leito público, destes 6 estão em leitos de Unidade de Terapia Itensiva (UTI).

Campo Grande lidera o ranking de casos com 152, seguido de Três Lagoas com 65, Guia Lopes da Laguna com 20, Dourados com 17 e Sonora com 13 casos.





