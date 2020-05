Coronavírus: MS tem mais um óbito, mas paciente morreu em São Paulo

Um idoso, 62 anos, morreu de coronavírus e é o 12° óbito por causa da doença em Mato Grosso do Sul, conforme divulgado no boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do estado, nesta terça-feira (12).

De acordo com a Secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde, Crsistinny Maimone, o idoso estava internado em São Paulo e morreu no dia 1 de maio, mas o resultado do exame da doença saiu somente na segunda-feira (11).

O óbito, apesar de ter acontecido em São Paulo, foi registrado em MS pois a vítima é morador da cidade de Vicentina, e conforme recomenda o Ministério da Saúde o número é contabilizado na cidade onde o paciente residia.

Além disso, 20 novos casos de coronavírus foram registrados nas últimas 24h em MS, chegando a 405 caos no estado, todos foram colocados em isolamento domiciliar e não estão ocupando nenhum tipo de leito hospitalar.

Entre os novos casos, cinco são de Guia Lopes da Laguna, quatro de Campo Grande, quatro de Jardim, três de Três Lagoas, dois em Coxim e um em Corumbá e o último caso confirmado foi o óbito do morador de Vicentina.

Hoje, Mato Grosso do Sul já teve 4.006 casos notificados da doença, entre eles 3.497 foram descartados, 83 estão em investigações e 21 casos foram excluídos.

Os novos casos são referentes a um aumento de 5,2% na curva de crescimento do número de casos em MS. A cidade com maior número de casos é Campo Grande com 159, seguida por Três Lagoas com 31, Guia Lopes da Laguna com 39 e Dourados com 19.

