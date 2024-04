Covid-19: MS confirma 260 novos casos da doença na última semana

Mato Grosso do Sul já registrou mais de 8,8 mil casos de Covid-19 em 2024. Desses, 262 novos casos foram confirmados na última semana. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Covid-19, publicado nesta terça-feira (16). Camo Grande lidera com mais casos nos últimos sete dias.

Conforme ainda o levantamento, o número de mortes em decorrência da doença se mantiveram estáveis, em 56 casos. A taxa de letalidade no Estado atualmente é de 0,8%.

Em relação aos municípios, foram confirmados 113 casos na Capital, 66 em Dourados e 49 em Aral Moreira. Os demais municípios registraram menos de 10 casos cada, no entanto, é importante destacar que não há realização de testes amplamente como antes.

Em MS, a doença, que gerou uma pandemia global, fez 11,2 mil vítimas fatais com 633 mil casos confirmados desde 2020.

A vacinação segue nos municípios do Estado.

