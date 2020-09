Covid-19: técnica de enfermagem é a 11ª vítima entre os profissionais da saúde em MS

Charlene Simas Corrêa, de 31 anos, é 11ª vítima em decorrência do novo coronavírus entre profissionais da enfermagem de MS. A morte dela ocorreu na última sexta-feira (12) em Dourados, que fica a 230 km de Campo Grande.

A técnica de enfermagem, estava internada no Hospital Santa Rita, teve complicações da doença e não resistiu e acabou morrendo. Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS) lamenta a morte de Charlene.

Nota de pesar

"Com muito pesar, comunicamos o 11º óbito por Covid-19 entre profissionais da enfermagem de Mato Grosso do Sul. Perdemos na sexta-feira (12/09) a técnica de enfermagem Charlene Simas Corrêa, 31 anos, que trabalhava no Hospital Santa Rita, em Dourados.

O Coren-MS manifesta seus sentimentos aos familiares e amigos e lamenta a perda precoce de Charlene, pessoa batalhadora e querida entre os seus".

