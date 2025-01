Cresce número de cirurgias eletivas em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul registrou crescimento no número de cirurgias eletivas, superando a barreira dos 20% em comparação entre 2022 e 2023, quando o número subiu de 107.645 para 129.685.

Os dados foram apresentados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira (28). E o órgão registrou o maior número de cirurgias através do SUS (Sistema Único de Saúde), com 13.663.782 procedimentos, 10,8% maior do que em 2023, quando o número chegou a 12.322.368 operações.

O PNRF (Programa Nacional de Redução das Filas), que visa a expansão de cirurgias prioritárias, também apresenta crescimento de procedimentos. No estado sul-mato-grossense, o número de procedimentos pelo PNRF cresceu 160% de 2023 a 2024, passando de 3.343 para 8.700.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, destaca que a redução das filas e o fortalecimento do SUS são prioridades do governo federal.

"Estamos trabalhando em programas que diminuem o tempo de espera do paciente nas filas. Além disso, nos últimos dois anos, concentramos nossos esforços na reestruturação do SUS, que passou por um período de desestruturação. Nosso objetivo é que a população seja atendida em tempo hábil e com muita qualidade", frisa.

