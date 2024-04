Dengue em MS: sobe para 14 o número de mortes causadas pela doença este ano

Chegou a 14 o número de mortes causadas pela dengue em Mato Grosso do Sul, somente este ano. O Boletim Epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria Municipal de Saúde) nesta quarta-feira (17), trouxe mais duas vítimas da doença.

De acordo com o levantamento, as duas novas vítimas confirmadas se tratam de idosas. Uma tinha 91 anos e morava em Amambai, a outra tinha 74 anos e era de Ponta Porã.

A mesma quantidade de mortes em 2024, tem a suspeita de ter a dengue como causa, mas ainda falta a confirmação de exames laboratoriais.

Do total de mortes registradas desde o dia 1º de janeiro até 13 de abril de 2024, a maioria é de homens e de pessoas idosas. No entanto, bebês de 1 ano e de apenas três meses estão entre as vítimas também.

A SES informou esta semana estar investigando mais de 14,2 mil casos suspeitos de dengue em todo o Estado. Até o momento, foram confirmados mais de 5,7 mil casos da doença em MS.

Fronteira

As cidades que fazem fronteira com o Paraguai ou estão próximas a ela concentram a maior quantidade de óbitos e têm a maior incidência de casos suspeitos a cada 100 mil habitantes, é o que aponta o levantamento da Secretaria.

Coronel Sapucaia, Juti, Chapadão do Sul, Aral Moreira e Costa Rica são as cinco cidades com incidência mais elevada. Ao todo, 40 municípios de MS estão em alerta quanto a isso atualmente.

Chikungunya

Essa doença não causou nenhuma morte no Estado este ano, no entanto, a quantidade de casos suspeitos já é a maior dos últimos 10 anos.

Foram relatados no boletim 4.093 casos prováveis, enquanto em 2023 estiveram sob investigação 3.475. Em anos anteriores, a quantidade não chegou aos 700 por ano.

Vacinação

Vale lembrar que a vacinação contra a dengue ocorre na rede pública de saúde para o público alvo. Até o momento 73,3 mil vieram para Mato Grosso do Sul, mas somente 36,4 mil foram aplicadas, segundo o próprio boletim.

