Dez médicos pediatras atendem nesta manhã na capital

Apenas duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) atenderão com médicos pediatras nesta manhã de terça-feira em Campo Grande. A UPA Vila Almeida contará com seis profissionais e a unidade Coronel Antonino com quatro.

O atendimento voltado ao público infantil segue no período vespertino ainda nas duas unidades e na Upa Universitário. Pelo menos cinco profissionais estarão de plantão.

Já para o atendimento clínico geral, a população encontra médicos nos três períodos do dia em todas as UPAs e Centros Regionais de Saúde (CRS), conforme escala completa abaixo:





