Duas UPAs têm atendimento completo durante o dia na capital

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Vila Almeida e Coronel Antonino atenderão com médico pediatra e clínico geral nos três períodos desta segunda-feira (6), em Campo Grande.

Em outras unidades, a escala mostra atendimento apenas com profissionais clínicos, priorizando os serviços ao publico adulto.

O atendimento ao público infantil só melhora no período noturno, com cinco UPAs e dois Centros Regionais de Saúde (CRS) atendendo com três a sete profissionais.

Confira a escala completa:

