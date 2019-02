Estado repassa 7,2 mi para colocar em dia contas do Hospital Regional

Da redação com informações da assessoria

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) efetuou pagamentos da ordem de R$ 7,2 milhões aos fornecedores de insumos, serviços e produtos hospitalares com o objetivo de regularizar o custeio do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS)

O secretário da SES, Geraldo Resende, ressalta que o compromisso do governador é colocar em dia os pagamentos referentes a 2018 e regularizar o fluxo de repasses neste ano. “O HRMS tem prestado um grande serviço à população de Mato Grosso do Sul, e com a regularização dos repasses, esse atendimento será cada vez melhor”, salienta.

Atendimentos

Na terça-feira (26), Resende relacionou uma série de serviços ofertados pelo HRMS em 46 especialidades médicas, abrangendo sete linhas de cuidados. Segundo ele, somente em janeiro, a unidade prestou 19.226 atendimentos ambulatoriais, além de 69.883 exames (cardiognósticos, hemodinâmica, imagem e laboratoriais). Também realizou 803 cirurgias no período.

“É uma unidade hospitalar que o Governo do Estado investe R$ 30 milhões por mês e presta um atendimento de alta qualidade em diversas especialidades. Logicamente há aspectos em que precisamos melhorar e este é o compromisso do governador”, afirmou. Segundo o secretário, o HRMS tem, em seu corpo clínico, 397 médicos ativos e 855 enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

