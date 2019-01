Geraldo anuncia nova diretoria do Hospital Regional

O secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, anunciou nesta quarta-feira (9) os nomes que irão compor a nova diretoria do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul Rosa Pedrossian. O novo diretor presidente do HRMS será o médico Márcio Eduardo de Souza Pereira.

A nova diretoria foi escolhida entre os servidores que compõe o corpo clínico do hospital. “Nós escutamos os servidores do hospital, assim como as entidades e sindicatos, para chegarmos aos nomes que vão compor a diretoria do hospital. A missão é melhorar os serviços oferecidos a população e tornar o hospital referência”, disse o secretário.

O novo diretor presidente, Márcio Eduardo de Souza Pereira é médico cirurgião gastroenterologista e servidor do Hospital há 17 anos. O diretor técnico será o médico Fernando Goldoni e o diretor financeiro será o auditor da secretaria Estadual de Saúde, Edson da Mata.

“Nada mais justo do que alguém de dentro do hospital assumir essa função, porque entende perfeitamente o que se passa. Vamos levantar as informações e números do hospital para podermos traçar estratégias e melhorar os serviços para a população”, disse Márcio Eduardo.

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul possui 2.171 funcionários e conta com 429 leitos. Em 2018 foram realizadas 65 mil consultas, 27 mil atendimentos na unidade de Pronto Atendimento (PAM), 14.588 internações e 6.500 cirurgias.

