Estudo aponta que dengue pode desencadear quadro de depressão

Uma pesquisa, publicada em revista científica nesta semana, apontou que pessoas infectadas pelo vírus da dengue possuem um risco elevado de desenvolverem transtornos psiquiátricos, como depressão e ansiedade.

Segundo o estudo, publicado nesta quarta-feira (4) por pesquisadores da National Cheng Kung University e do National Health Research Institutes na revista científica PLOS Neglected Tropical Diseases, pacientes infectados com a doença tiveram maior risco de desenvolver os transtornos tanto em curto quanto longo prazo.

Pesquisas anteriores já chegaram a demonstrar ligação entre a dengue ativa e transtornos psiquiátricos, como depressão e ansiedade, no entanto, poucas analisaram o risco ao passar dos meses.

Para o estudo, foram analisados os registros médicos de 45.334 pacientes infectados com o vírus em Taiwan e, para comparação, 226.670 pessoas que não tiveram dengue entre os anos de 2002 a 2015.

O grupo de controle era composto por pessoas que não tinham a doença, mas eram semelhantes em termos de características demográficas, como idade, sexo e condições de saúde.

Foi examinado se os indivíduos que tiveram dengue eram mais propensos a desenvolver ansiedade, transtornos depressivos e distúrbios do sono após a infecção.

Os pesquisadores observaram que os indivíduos com dengue tinham uma probabilidade maior de desenvolver depressão em todos os períodos, incluindo menos de três meses, três a 12 meses e mais de 12 meses após a infecção.

Analisando os dados, foi descoberto que os pacientes tinham um risco maior de desenvolverem transtornos de ansiedade nos primeiros três meses após a infecção e um risco maior de transtornos do sono nos primeiros 12 meses.

“O estudo destaca que existe uma associação significativa entre a dengue e um risco elevado de depressão tanto a curto quanto a longo prazo, ressaltando a necessidade de mais pesquisas sobre os impactos da infecção por dengue na saúde mental”, afirmou um dos autores do estudo no artigo.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também