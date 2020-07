“Existem muitos ‘entendidos’ se colocando como paladinos na defesa de medicamentos”, diz Resende

O secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende criticou nesta quarta (15) a postura de médicos que não são especialistas, por exemplo em pneumologia, se colocando como “paladinos na defesa de medicamentos que não existe comprovação científica. No entanto, Resende afirmou que a polemica cloroquina e hidroxicloroquina está disponível para que todos os médicos do estado possam usar no combate a pandemia do coronavírus (Covid-19), mesmo sem sua comprovação cientifica.

A declaração foi feita há pouco em entrevista online exclusiva ao JD1 Notícias. Para o secretário, existem profissionais que nunca estiveram na linha de frente do combate a pandemias dizendo algo que não é especifico da sua área. “Eu me sigo pela ciência, eu não trabalho com achismos. Hoje eu vejo muitos entendidos, mas de outras especiliades e não a do combate a doenças infectocontagiosas. Tem uma profissional, por exemplo que tenho grande respeito, é especialista em ultrassonografia, assim como eu, que se posiciona a favor daquele ou outro medicamento. Já aqui no estado vejo médicos nutrólogos, que nunca estiveram em uma linha de frente de um pronto socorro, se colocando como paladinos na defesa de remédios que não tem nenhuma comprovação da sua eficácia”,

Em relação a polemica da cloroquina e hidroxicloroquina, o secretario falou que o estado muito antes, nas palavras dele, "politização dos medicamentos", o estado já havia algumas unidades e recebeu recentemente 116 mil do governo federal que serão distribuídos nos municípios de Mato Grosso do Sul. “O tratamento com esses medicamentos já estava sendo feito muito antes da polêmica, mas deixamos claro que essa decisão é baseada na cumplicidade médico e paciente. Os especialistas sabem quais a melhores drogas para administrarem o tratamento da doença, portanto, eu como médico não posso afirmara que ela resolve a doença, porem como secretário disponibilizamos esses medicamentos a população”, finalizou

Deixe seu Comentário

Leia Também