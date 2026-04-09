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Saúde

Expogrande terá ação do MPMS para alertar jovens sobre riscos do cigarro eletrônico

Visitantes terão acesso a informações sobre os efeitos do consumo desses produtos e orientações de prevenção

09 abril 2026 - 13h11Vinícius Santos

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) lançará a campanha “Missão Caça-Vape: Uma Aventura pela Saúde”, iniciativa voltada à prevenção do uso de cigarros eletrônicos entre jovens.

Desenvolvida em parceria com o Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (CEAD/MS), a ação foi apresentada oficialmente e terá seu lançamento ao público durante a 86ª Expogrande, onde serão distribuídos materiais educativos com o objetivo de alertar sobre os riscos do vape e incentivar hábitos mais saudáveis entre adolescentes.

A intenção da campanha é desmistificar a ideia de que os cigarros eletrônicos são inofensivos, destacando que o uso desses dispositivos pode causar dependência química devido à presença de nicotina em altas concentrações, além de apresentar níveis de toxicidade provocados por substâncias capazes de causar danos severos ao organismo. 

Outro ponto de alerta é o risco ao desenvolvimento cognitivo de adolescentes, já que o consumo pode prejudicar o cérebro em formação, afetando funções importantes como memória, atenção e aprendizado.

"Nosso objetivo é proteger a infância e a juventude, levando informação de qualidade que auxilie as famílias no diálogo sobre prevenção. Convidamos toda a sociedade a visitar o estande do MPMS na Expogrande e conhecer de perto este trabalho", declara o Procurador de Justiça Rogério Calábria, que estará presente no evento, juntamente com os colaboradores do CAOCRIM e demais convidados.

Serviço:

  • O que: Lançamento da Campanha "Missão Caça-Vape"
  • Onde: Estande do MPMS na 86ª Expogrande (Parque de Exposições Laucídio Coelho)
  • Quando: Sábado, 11 de abril de 2026,

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A intenção da campanha é desmistificar a ideia de que os cigarros eletrônicos são inofensivos, destacando que o uso desses dispositivos pode causar dependência química devido à presença de nicotina em altas concentrações, além de apresentar níveis de toxicidade provocados por substâncias capazes de causar danos severos ao organismo. 

Outro ponto de alerta é o risco ao desenvolvimento cognitivo de adolescentes, já que o consumo pode prejudicar o cérebro em formação, afetando funções importantes como memória, atenção e aprendizado.

 

"Nosso objetivo é proteger a infância e a juventude, levando informação de qualidade que auxilie as famílias no diálogo sobre prevenção. Convidamos toda a sociedade a visitar o estande do MPMS na Expogrande e conhecer de perto este trabalho", declara o Procurador de Justiça Rogério Calábria, que estará presente no evento, juntamente com os colaboradores do CAOCRIM e demais convidados.

 

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